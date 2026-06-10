Тренер «Каролины»: происходит то, чего я раньше никогда не видел

Встреча стартовала с двух быстрых голов «Каролины», после чего «Вегас» к концу второго периода смог сравнять счет. Автором победной шайбы в середине третьего периода стал капитан «Каролины» Джордан Стаал, забросивший её броском в падении.
«Опять эти взлеты и падения. Видишь Джарвиса совсем одного перед воротами и думаешь: “Окей”. Не знаю, отразил ли вратарь шайбу и что именно произошло, но он упустил голевой шанс. Так что ты думаешь: “Ах!”, а потом мы получаем шайбу обратно, и Стаал забивает гол. Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — сказал Бриндамор на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, исход двух последних матчей финала решался в овертайме. В третьей игре «Каролине» удалось перевести игру в овертайм, уступая в счете 0:4 за 13 минут до конца основного времени матча.
«Каролина» сравняла счет в финальной серии с «Вегасом» — 2−2. Пятый матч пройдет на домашнем льду «ураганов» в ночь на пятницу, 12 июня. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-58:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 59:45)
01:06
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Джексон Блэйк)
01:24
Ши Теодор
03:28
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Николай Элерс)
07:22
Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
12:27
Командный штраф
12:48
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
17:32
Тэйлор Холл
24:22
Вильям Карлссон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
31:30
Ник Дауд
34:20
Джордан Мартинук
37:08
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Колтон Сиссонс)
38:30
Брэйден Макнэбб
38:30
Джексон Блэйк
41:42
К`Андре Миллер
46:32
Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит