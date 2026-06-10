Тренер «Каролины»: происходит то, чего я раньше никогда не видел

«Опять эти взлеты и падения. Видишь Джарвиса совсем одного перед воротами и думаешь: “Окей”. Не знаю, отразил ли вратарь шайбу и что именно произошло, но он упустил голевой шанс. Так что ты думаешь: “Ах!”, а потом мы получаем шайбу обратно, и Стаал забивает гол. Честно говоря, вот что безумно в этой серии. Она просто очень непредсказуема. Происходят вещи, которых я раньше никогда не видел. Это просто безумие», — сказал Бриндамор на послематчевой пресс-конференции.