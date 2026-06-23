«Торонто» считают фаворитом в борьбе за Бобровского

Российский вратарь Сергей Бобровский может покинуть «Флориду Пантерз» и выйти на рынок свободных агентов.
По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры голкипера является «Торонто Мэйпл Лифс».
Фридман выделил три причины, по которым канадский клуб считается фаворитом в борьбе за Бобровского: желание генерального менеджера Джона Чайки провести громкие подписания, знакомство россиянина с игроками «Торонто» Энтони Столарцем и Стивеном Лоренцем, а также наличие свободного места под потолком зарплат.
В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча и показал процент отраженных бросков 87,7 — худший показатель в своей карьере в НХЛ.
Ранее появились слухи, что 36-летний голкипер рассчитывает на шестилетний контракт с зарплатой 7 млн долларов за сезон. По оценке AFP Analytics, справедливой стоимостью для игрока является двухлетнее соглашение на 11 млн долларов с кэпхитом 5,5 млн долларов в год.