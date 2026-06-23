«Торонто» считают фаворитом в борьбе за Бобровского

Ранее появились слухи, что 36-летний голкипер рассчитывает на шестилетний контракт с зарплатой 7 млн долларов за сезон. По оценке AFP Analytics, справедливой стоимостью для игрока является двухлетнее соглашение на 11 млн долларов с кэпхитом 5,5 млн долларов в год.