«Колорадо» рассматривает вариант расставания с Ничушкиным

Руководство «Колорадо Эвеланш» рассматривает возможность расстаться с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.
«Я начал слышать имя Ничушкина. Думаю, в “Колорадо” ищут большей гибкости. Его имя уже упоминалось. Посмотрим», — заявил Фридман.
По данным журналиста, клуб изучает варианты, которые позволят освободить место в платежной ведомости и получить дополнительную финансовую гибкость при формировании состава.
31-летний Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.
До перехода в «Эвеланш» российский форвард играл в НХЛ за «Даллас Старз».
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Ничушкин провел 627 матчей и набрал 357 очков по системе «гол+пас» (154 шайбы и 203 передачи).