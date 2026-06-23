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«Колорадо» рассматривает вариант расставания с Ничушкиным

Клуб может обменять российского форварда ради большей финансовой гибкости.

Источник: Reuters

Руководство «Колорадо Эвеланш» рассматривает возможность расстаться с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

«Я начал слышать имя Ничушкина. Думаю, в “Колорадо” ищут большей гибкости. Его имя уже упоминалось. Посмотрим», — заявил Фридман.

По данным журналиста, клуб изучает варианты, которые позволят освободить место в платежной ведомости и получить дополнительную финансовую гибкость при формировании состава.

31-летний Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.

До перехода в «Эвеланш» российский форвард играл в НХЛ за «Даллас Старз».

За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Ничушкин провел 627 матчей и набрал 357 очков по системе «гол+пас» (154 шайбы и 203 передачи).