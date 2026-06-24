«Вашингтон» выменял одного из самых желаемых игроков НХЛ

«Мы очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды.



В свои 28 лет Джордан вступает в лучший период своей карьеры. Его контракт действует еще пять лет. Мы считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.