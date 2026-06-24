«Вашингтон» выменял одного из самых желаемых игроков НХЛ

Взамен «Вашингтон» отдал 25-летнего нападающего Коннора Макмайкла, 19-летнего проспекта Мильтона Йестрина и 16-й выбор на предстоящем драфте НХЛ.
«Мы очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды.
В свои 28 лет Джордан вступает в лучший период своей карьеры. Его контракт действует еще пять лет. Мы считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Кайру выступал за «Сент-Луис» с 2018 года. За восемь с половиной сезонов он провел за клуб 516 матчей, в которых набрал 401 (179+223) очко. В сезоне-2021/22 канадец выбирался на Матч звезд НХЛ. Действующий контракт Кайру с годовой зарплатой 8,125 млн долларов действует до конца сезона-2030/31.
«Сент-Луис» выставил Кайру на обмен в начале этого года, и с тех пор он оставался одним из самых востребованных игроков НХЛ на рынке. Он играет на правом фланге атаки, но также сопосбен сыграть центрального нападающего, поэтому потенциально он может стать новым партнером Овечкина по звену, если тот решится подписать со «столичными» новый контракт.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.