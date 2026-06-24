Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Вашингтон» выменял одного из самых желаемых игроков НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру в результате обмена перешел в «Вашингтон». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

Взамен «Вашингтон» отдал 25-летнего нападающего Коннора Макмайкла, 19-летнего проспекта Мильтона Йестрина и 16-й выбор на предстоящем драфте НХЛ.

«Мы очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды.

В свои 28 лет Джордан вступает в лучший период своей карьеры. Его контракт действует еще пять лет. Мы считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Кайру выступал за «Сент-Луис» с 2018 года. За восемь с половиной сезонов он провел за клуб 516 матчей, в которых набрал 401 (179+223) очко. В сезоне-2021/22 канадец выбирался на Матч звезд НХЛ. Действующий контракт Кайру с годовой зарплатой 8,125 млн долларов действует до конца сезона-2030/31.

«Сент-Луис» выставил Кайру на обмен в начале этого года, и с тех пор он оставался одним из самых востребованных игроков НХЛ на рынке. Он играет на правом фланге атаки, но также сопосбен сыграть центрального нападающего, поэтому потенциально он может стать новым партнером Овечкина по звену, если тот решится подписать со «столичными» новый контракт.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.