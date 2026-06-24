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НХЛ одобрила продажу «Питтсбурга» за 1,75 млрд долларов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что совет управляющих лиги единогласно одобрил продажу клуба «Питтсбург Пингвинз».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Клуб будет продан группе Hoffmann Family of Companies, основателем которой является 73-летний миллиардер Дэвид Хоффманн. Его состояние оценивается в 2,6 млрд долларов, на данный момент он занимает 1594-е место в списке Forbes.

Сумма сделки оценивается примерно в 1,75 млрд долларов — это почти вдвое больше суммы, за которую «Питтсбург» ранее приобрела компания Fenway Sports Group. В 2021 году она заплатила за клуб \ 900 млн долларов.

«Фактически сделка была заключена в прошлом году, но я считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее, приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG спустя пять лет получили вдвое больше, чем потратили. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — сказал Беттмэн.

Ожидается, что сделка по продаже «Питтсбурга» официально будет завершена до начала драфта НХЛ, который начнется в Баффало в пятницу, 26 июня.

В структуру Hoffmann Family входят различные предприятия и коммерческая недвижимость, а также хоккейный клуб «Флорида Эверблейдс». Он выступает в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), которая считается низшей ступенью системы развития игроков после НХЛ и АХЛ, и выиграл в ней четыре чемпионских титула за последние пять лет.

Ожидается, что Хоффманн не будет играть ведущую роль в управлении «Питтсбургом», а соответствующие полномочия перейдут к его сыну Джеффу.

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Филадельфии» (2−4). За «пингвинов» выступают 39-летний россиянин Евгений Малкин и 25-летний белорус Илья Соловьев.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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