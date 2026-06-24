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СМИ: «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина

Срок контракта хоккеиста истекает 30 июня.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» может рассмотреть вариант с обменом российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер в социальной сети X.

В июне 24-летний Никишин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины».

«Несколько клубов подтвердили, что “Каролина” изучает возможность обмена Александра Никишина. Победитель Кубка Стэнли находится в статусе ограниченно свободного агента, поэтому руководство взвешивает варианты — обменять игрока или продлить с ним контракт», — написал Дрегер.

Никишину 24 года, он родился в Орле. С 2022 по 2025 год защитник выступал за петербургский СКА. В НХЛ россиянин дебютировал за «Каролину» в 2025 году во время плей-офф, а сезон-2025/26 стал для него первым полноценным в лиге.

В регулярном чемпионате Никишин провёл 81 матч и набрал 33 очка — 11 голов и 22 результативные передачи. В 17 встречах плей-офф Кубка Стэнли — 2026 на его счету одна голевая передача.