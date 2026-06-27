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Самый возрастной игрок НХЛ продлил контракт с «Колорадо»

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» заключил однолетнее соглашение с защитником Брентом Бернсом, как сообщается на сайте команды.

Источник: AP 2024

41-летний хоккеист в минувшем сезоне являлся самым возрастным игроком лиги. В 82 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счет 35 очков (12 шайб и 23 результативные передачи). В играх плей-офф защитник принял участие в 13 встречах, набрав 4 очка (0 голов и 4 передачи).

Для Бернса предстоящий сезон станет вторым в составе «Колорадо». Его серия из сыгранных матчей подряд насчитывает 1007 игр, что является вторым показателем в истории НХЛ. Данная серия началась в 2013 году. В следующем сезоне спортсмен имеет возможность превзойти рекорд Фила Кессела (1064 матча подряд).

Бернс является обладателем «Джеймс Норрис Трофи» — приза, вручаемого лучшему защитнику сезона НХЛ (2017). Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, а в составе сборной Канады завоевал золотую медаль чемпионата мира 2015 года.