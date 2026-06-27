Самый возрастной игрок НХЛ продлил контракт с «Колорадо»

Для Бернса предстоящий сезон станет вторым в составе «Колорадо». Его серия из сыгранных матчей подряд насчитывает 1007 игр, что является вторым показателем в истории НХЛ. Данная серия началась в 2013 году. В следующем сезоне спортсмен имеет возможность превзойти рекорд Фила Кессела (1064 матча подряд).