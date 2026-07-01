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Кузнецов сравнил Маккиннона с Роналду

По мнению Евгения Кузнецова, Натан Маккиннон схож с Роналду по отношению к своему виду спорта и тренировкам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский форвард Евгений Кузнецов в шоу FONtour высказался о том, кто из нынешних хоккеистов сопоставим с португальским футболистом Криштиану Роналду по самоотдаче и подходу к тренировкам.

По мнению Кузнецова, сейчас таким игроком можно назвать Натана Маккиннона. При этом он отметил, что Сидни Кросби, вероятно, в последние семь-восемь лет стал тренироваться немного меньше.

Маккиннон был выбран «Колорадо Эвеланш» под первым общим номером на драфте НХЛ 2013 года. 30-летний канадский нападающий выигрывал Кубок Стэнли в 2022 году, становился чемпионом мира в 2015-м, признавался лучшим новичком НХЛ сезона-2013/14, а также завоевал серебро Олимпийских игр 2026 года в Милане.

Ранее Маккиннон был включен в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ.