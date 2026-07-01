Демидов подписал 8-летний контракт с «Монреалем» на 73 млн долларов

Соглашение 20-летнего форварда рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2027/28. Средняя зарплата Демидова составит 9,125 миллиона долларов за сезон. Общая сумма контракта составит 73 миллиона долларов.
Предыдущее соглашение Демидова с «Канадиенс» истекало в 2027 году, по нему он зарабатывал 940 тысяч долларов в год.
Иван Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.
Иван был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года. Форвард дебютировал в лиге по ходу сезона-2024/2025.