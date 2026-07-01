Демидов подписал 8-летний контракт с «Монреалем» на 73 млн долларов

Иван Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.