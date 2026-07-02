Генменеджер «Торонто» прокомментировал подписание Бобровского

«Сергей — настоящий игрок, меняющий ход матча для нас, с точки зрения стабильности, последовательности и надежности. Мы считаем, что он очень мотивирован приехать в самый большой хоккейный рынок в мире, и для него важно завершить карьеру на высокой ноте», — сказал Чайка.