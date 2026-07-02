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Генменеджер «Торонто» прокомментировал подписание Бобровского

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка прокомментировал подписание контракта с российским вратарем Сергеем Бобровским. Об этом сообщает Associated Press.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

37-летний россиянин подписал с «кленовыми листьями» трехлетний контракт на общую сумму 21 млн долларов. Предыдущие семь лет он выступал за «Флориду», с которой дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025) и стал обладателем «Везина Трофи» (2024) — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Сергей — настоящий игрок, меняющий ход матча для нас, с точки зрения стабильности, последовательности и надежности. Мы считаем, что он очень мотивирован приехать в самый большой хоккейный рынок в мире, и для него важно завершить карьеру на высокой ноте», — сказал Чайка.

В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем по 3,07 шайбы за игру и отражая 87,7% бросков по своим воротам. Последний показатель стал для него худшим за все 16 лет выступлений в НХЛ.

«Торонто» завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, одержав лишь 32 победы в 82 матчах.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.