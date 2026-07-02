Михайлов оценил переход Бобровского в «Торонто»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал переход российского вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». Своим мнением он поделился в интервью «Матч ТВ».
«Желаю ему такой же уверенной игры в “Торонто”, какую он показывал в предыдущей команде, а также здоровья. Бобровский — один из лучших вратарей России, выступающих в НХЛ», — сказал Михайлов.
37-летний Бобровский подписал с «Торонто» трехлетний контракт в первый день открытия рынка свободных агентов. Ранее голкипер выступал за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», с которой дважды выиграл Кубок Стэнли.
За карьеру в НХЛ россиянин провел 806 матчей, одержал 456 побед, 53 раза сыграл «на ноль», дважды завоевал «Везина Трофи» и стал чемпионом мира в составе сборной России.