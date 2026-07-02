«Колорадо» заключил трехлетнее соглашение с форвардом Шварцем

«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании контракта с нападающим Джейденом Шварцем. Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на три года.



Последние пять сезонов Шварц выступал за «Сиэтл Кракен». В сезоне-2025/26 форвард набрал 26 очков — 11 голов и 15 результативных передач — в 50 матчах.



Всего за время игры в «Сиэтле» с сезона-2021/22 Шварц провел 301 матч регулярного чемпионата и набрал 168 очков: 79 шайб и 89 передач. За этот период он дважды забрасывал не менее 20 шайб за сезон и занял пятое место в списке лучших бомбардиров клуба.



В НХЛ Шварц выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Сиэтл». В регулярных чемпионатах он набрал 553 очка — 233 гола и 320 передач — в 861 игре.



В плей-офф на счету форварда 64 очка в 102 матчах. В сезоне-2018/19 Шварц помог «Сент-Луису» выиграть Кубок Стэнли, набрав 20 очков в 26 играх розыгрыша.