Маккенна готов отдать Бобровскому свой игровой номер в «Торонто»

37-летний голкипер подписал с канадским клубом трехлетний контракт со средней зарплатой 7 млн долларов за сезон. На протяжении последних лет Бобровский выступал под 72-м номером. Предыдущие семь лет он играл за «Флориду», с которой дважды завоевал Кубок Стэнли (2024, 2025) и стал обладателем «Везина Трофи» (2024) — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.