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Маккенна готов отдать Бобровскому свой игровой номер в «Торонто»

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна готов отказаться от игрового номера ради российского вратаря Сергея Бобровского, который недавно стал игроком «Торонто».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

37-летний голкипер подписал с канадским клубом трехлетний контракт со средней зарплатой 7 млн долларов за сезон. На протяжении последних лет Бобровский выступал под 72-м номером. Предыдущие семь лет он играл за «Флориду», с которой дважды завоевал Кубок Стэнли (2024, 2025) и стал обладателем «Везина Трофи» (2024) — приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

Именно под этим номером Маккенна играл в минувшем сезоне за команду Университета Пенсильвании и клуб WHL «Медисин Хат Тайгерс». Однако молодой форвард не собирается препятствовать ветерану.

«Он двукратный обладатель Кубка Стэнли. Если он захочет, он его получит», — приводит слова Маккенны Sportsnet.

В минувшем сезоне Бобровский провел 52 матча, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем по 3,07 шайбы за игру и отражая 87,7% бросков по своим воротам. Последний показатель стал для него худшим за все 16 лет выступлений в НХЛ.

«Торонто» завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, одержав 32 победы в 82 матчах.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.