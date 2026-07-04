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«Торонто» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2026 года

«Торонто» подписал контракт с канадским нападающим Гэвином Маккенной, который был выбран под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Срок соглашения составляет три сезона.

18-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта за команду университета Пенсильвании. В 35 матчах турнира он набрал 51 очко по системе «гол + пас» (15 заброшенных шайб и 36 результативных передач) и был признан лучшим новичком Big Ten Conference — ведущей конференции команд NCAA. Предыдущие три года он играл за «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, где стал чемпионом и лучшим ассистентом регулярного чемпионата (всего на его счету 129 очков).

В составе сборной Канады Маккена является чемпионом мира среди юниорских команд (2024) и лучшим снайпером турнира, а также бронзовым призером молодежного чемпионата мира текущего года.