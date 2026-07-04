«Торонто» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ 2026 года

18-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта за команду университета Пенсильвании. В 35 матчах турнира он набрал 51 очко по системе «гол + пас» (15 заброшенных шайб и 36 результативных передач) и был признан лучшим новичком Big Ten Conference — ведущей конференции команд NCAA. Предыдущие три года он играл за «Медисин-Хат Тайгерс» в Западной хоккейной лиге, где стал чемпионом и лучшим ассистентом регулярного чемпионата (всего на его счету 129 очков).