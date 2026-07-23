«Чикаго» объявил о возвращении легенды клуба Патрика Кейна

В феврале 2023 года «Чикаго» обменял Кейна в «Рейнджерс», а спустя несколько месяцев он оказался в «Детройте». За три сезона он провел за «красные крылья» 189 матчей, в которых набрал 163 (57+106) очка. Этим летом контракт Кейна с «Детройтом» истек и он стал неограниченно свободным агентом.