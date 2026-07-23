«Чикаго» объявил о возвращении легенды клуба Патрика Кейна

37-летний хоккеист подписал с «ястребами» двухлетний контракт с годовой зарплатой восемь миллионов долларов. По предыдущему соглашению с «Детройтом» он зарабатывал три миллиона долларов.
Кейн выступал за «Чикаго» с 2007 по 2023 год и помог клубу выиграть три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). В общей сложности он провел за клуб 1298 матчей, в которых набрал 1357 (498+859) очков.
В феврале 2023 года «Чикаго» обменял Кейна в «Рейнджерс», а спустя несколько месяцев он оказался в «Детройте». За три сезона он провел за «красные крылья» 189 матчей, в которых набрал 163 (57+106) очка. Этим летом контракт Кейна с «Детройтом» истек и он стал неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне «Чикаго» занял предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Новый сезон «ястребы» откроют 29 сентября выездным матчем против «Вегаса».
Новый сезон «Чикаго» откроет 29 сентября выездным матчем против «Вегаса».