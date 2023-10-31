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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские хоккеисты в случае допуска на ОИ-2026 сыграют с США

Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборную России в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Россия
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Источник: Reuters

IIHF определила сборную России в группу С, где соперником национальной команды станет сборная США. Еще две команды будут определены по итогам отборочного турнира. Отмечается, что Россия попадет в эту группу, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионата IIHF.

В группе А сыграют Канада, Швеция, Швейцария и Италия, в группе В — Финляндия, Германия, Чехия и один из победителей квалификационных турниров.

Первый этап олимпийской квалификации стартует 14 декабря. За три путевки на Олимпийские игры поборются 30 национальных команд. Все участники группового этапа Олимпийских игр станут известны 1 сентября 2024 года.

Сборные России отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

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