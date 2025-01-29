Гашек заявил, что был бы рад видеть россиян на международных турнирах

Экс-голкипер также хочет построить политическую карьеру и одна из выбранных им тактик — русофобия. Однако она не помогла ему на выборах. В середине сентября Гашек участвовал в выборах в муниципалитете Бенешов, но не смог выйти даже во второй тур. Экс-вратарь сборной Чехии набрал 20% голосов и занял третье место, тогда как конкуренты — 33% и 26%