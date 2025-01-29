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Гашек заявил, что был бы рад видеть россиян на международных турнирах

Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, при каком условии был бы рад видеть российских спортсменов на международной арене.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я хотел бы, чтобы россияне могли участвовать в международных турнирах без пропаганды специальной военной операции», — написал Гашек на своей странице в соцсети.

Напомним, Доминик Гашек — бывший голкипер сборной Чехии, который успел сыграть в НХЛ и КХЛ. Он начал активно высказываться против России и россиян после начала специальной военной операции в 2022 году. Гашек также часто осуждает иностранные спортивные организации, которые не вводят санкции против России (в том числе и НХЛ).

Ранее экс-голкипер выступал с критикой потенциального допуска ИИХФ сборной России к мировым соревнованиям.

Экс-голкипер также хочет построить политическую карьеру и одна из выбранных им тактик — русофобия. Однако она не помогла ему на выборах. В середине сентября Гашек участвовал в выборах в муниципалитете Бенешов, но не смог выйти даже во второй тур. Экс-вратарь сборной Чехии набрал 20% голосов и занял третье место, тогда как конкуренты — 33% и 26%

Россия