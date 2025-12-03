Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
5
:
Спартак
3
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.75
П2
54.00
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.50
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.40
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2

Олимпийская ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

«Я не понимаю, как это могло случиться», — прокомментировал ситуацию помощник тренера сборной Канады Питер Дебур.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным The Athletic, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) одобрила ледовую арену в Милане с игровой площадкой размером 60 на 26 метров. На ней пройдут матчи Олимпиады 2026 года.

По ширине такая площадка практически соответствует нормам НХЛ (на 10 см шире) и отличается от классических международных площадок, которые обычно значительно шире, но по длине оказывается почти на метр короче. Этот факт вызывает беспокойство у Ассоциации игроков НХЛ из-за увеличения риска травм.

Международная федерация хоккея (IIHF) допускает разброс в длине от 56 до 61 м и в ширине от 26 до 30 м. В НХЛ площадки имеют размер 60,9 на 25,9 метра.

«Похоже, что каток по длине меньше стандартной площадки НХЛ примерно на 80−110 см. Я не понимаю, как это могло случиться», — приводит слова помощника тренера сборной Канады Питера Дебура Sportsnet.

При этом строительство арены «Санта Джулия» в Милане задерживается — она не будет готова к запланированному тестовому мероприятию в конце месяца. Обычно объекты проходят испытания задолго до соревнований, однако у итальянцев практически не останется запаса времени. Точной даты передачи арены местным организаторам пока нет, но всех уверяют, что объект будет готов к началу Олимпиады.

«Мы подходим вплотную к старту Игр, график очень плотный», — сказал генеральный директор оргкомитета Андреа Варнье в интервью Associated Press.

Ранее на Олимпиадах хоккеисты играли на площадках международного размера, но соглашение между НХЛ, профсоюзом игроков и Международным олимпийским комитетом (МОК) предусматривало использование стандартов лиги. Последний раз НХЛ отправляла хоккеистов на Игры в 2014 году в Сочи.

Женский хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 5 по 19 февраля, а мужской — с 11 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше