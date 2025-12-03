Олимпийская ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

При этом строительство арены «Санта Джулия» в Милане задерживается — она не будет готова к запланированному тестовому мероприятию в конце месяца. Обычно объекты проходят испытания задолго до соревнований, однако у итальянцев практически не останется запаса времени. Точной даты передачи арены местным организаторам пока нет, но всех уверяют, что объект будет готов к началу Олимпиады.