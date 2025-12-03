Олимпийская ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

По данным The Athletic, Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) одобрила ледовую арену в Милане с игровой площадкой размером 60 на 26 метров. На ней пройдут матчи Олимпиады 2026 года.
По ширине такая площадка практически соответствует нормам НХЛ (на 10 см шире) и отличается от классических международных площадок, которые обычно значительно шире, но по длине оказывается почти на метр короче. Этот факт вызывает беспокойство у Ассоциации игроков НХЛ из-за увеличения риска травм.
Международная федерация хоккея (IIHF) допускает разброс в длине от 56 до 61 м и в ширине от 26 до 30 м. В НХЛ площадки имеют размер 60,9 на 25,9 метра.
«Похоже, что каток по длине меньше стандартной площадки НХЛ примерно на 80−110 см. Я не понимаю, как это могло случиться», — приводит слова помощника тренера сборной Канады Питера Дебура Sportsnet.
При этом строительство арены «Санта Джулия» в Милане задерживается — она не будет готова к запланированному тестовому мероприятию в конце месяца. Обычно объекты проходят испытания задолго до соревнований, однако у итальянцев практически не останется запаса времени. Точной даты передачи арены местным организаторам пока нет, но всех уверяют, что объект будет готов к началу Олимпиады.
«Мы подходим вплотную к старту Игр, график очень плотный», — сказал генеральный директор оргкомитета Андреа Варнье в интервью Associated Press.
Ранее на Олимпиадах хоккеисты играли на площадках международного размера, но соглашение между НХЛ, профсоюзом игроков и Международным олимпийским комитетом (МОК) предусматривало использование стандартов лиги. Последний раз НХЛ отправляла хоккеистов на Игры в 2014 году в Сочи.
Женский хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 5 по 19 февраля, а мужской — с 11 по 22 февраля.