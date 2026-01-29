Хоккеист из США надеется на скорое возвращение россиян на мировую арену

«С нетерпением жду матчей Олимпиады. Надеюсь, по времени это не будет пересекаться с нашими тренировками и матчами. Там выступят очень сильные сборные — Чехия, Словакия, Германия и другие, но я надеюсь, что США покажут отличный результат. Жаль, что Россия не выступит, но я надеюсь, что россиян вернут к соревнованиям как можно скорее», — сказал Гримальди Metaratings.ru.