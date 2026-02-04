Финские хоккеистки заразились норовирусом перед стартом Олимпиады-2026

Четыре хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом олимпийского турнира, который начинается у них с 5 февраля. Об этом сообщила газета Iltalehti.
«Больные и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты в ней и на ледовой арене дезинфицируются для предотвращения распространения болезни. Также на данный момент избегаются любые контакты», — сообщает главный врач национальной команды Маарит Валтонен.
В связи с болезнью игроков в среду, 4 февраля, отменили все мероприятия с участием представителей сборной Финляндии, в том числе открытую тренировку с прессой.
В рамках группового этапа финские хоккеистки должны сыграть против Канады, США, Чехии и Швейцарии. Отметим, что действующими чемпионками Олимпиады по хоккею среди женщин являются канадские хоккеистки, серебро у США, а бронза у сборной Финляндии. Уже в первом матче 5 февраля они встретятся со сборной Канады. Состав предстоят укомплектовать, несмотря на болезнь игроков.
Норовирус — это заразный РНК-содержащий вирус, являющийся одной из главных причин острого гастроэнтерита («желудочного гриппа») во всем мире. Он вызывает внезапную рвоту, диарею и интоксикацию, поражая людей любого возраста, особенно в осенне-зимний период. Вирус очень устойчив, легко передается контактно-бытовым путем и быстро распространяется в коллективах.