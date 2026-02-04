Ричмонд
Мартынов: Россия могла бы успешно конкурировать с Канадой на ОИ-2026

Нападающий «Авангарда» высказался по поводу уровня подготовки сборной России, если бы она попала на Олимпиаду.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий омского «Авангарда» Игорь Мартынов заявил, что сборная России вполне могла бы конкурировать с Канадой, если бы сейчас выступала на Олимпиаде—2026.

«Сборная России сто процентов могла бы конкурировать с Канадой на Олимпиаде, причем успешно. В России очень много топовых хоккеистов, которые могли бы показать класс на Играх. Хотелось бы увидеть противостояние россиян и канадцев в финале Олимпиады», — сказал Мартынов Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Италии стартуют 6 февраля и будут длиться до 22 февраля 2026 года в итальянских областях Венето и Ломбардия.

Напомним, россияне не принимают участие в турнире по хоккею из-за недопуска ИИХФ по рекомандации МОК. Отстранение длится с 2022 года. Место сборной России на Олимпиаде заняла сборная Франции, которая последний раз играла на ОИ в 2002 году.

От России примут участие в Играх 13 спортсменов одиночных видов спорта. Все они прошли допинг-тестирование.

