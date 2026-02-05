Ричмонд
Фетисов назвал предательством просмотр хоккея на Олимпиаде-2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что из-за отстранения сборной России не будет смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Какой интерес может представлять хоккейный турнир, когда нас оттуда выгнали? У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам. Вся эта история никакого интереса не представляет», — сказал Фетисов.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В решающем матче российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля. В нем впервые за 12 лет примут участие хоккеисты из НХЛ.