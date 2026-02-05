Хоккейный матч Финляндия — Канада на ОИ перенесли из-за вируса

«Решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами в связи с выявлением случаев норовируса в составе сборной Финляндии. Оно было принято коллективно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и безопасности, при этом здоровье и благополучие игроков, персонала команды, официальных лиц и всех участников турнира являлись наивысшим приоритетом. Хотя все заинтересованные стороны признают разочарование по поводу переноса игры, это было ответственное и необходимое решение, отражающее дух Олимпийских игр и целостность соревнований. Все заинтересованные стороны благодарят команды, партнеров и болельщиков за сотрудничество и понимание и надеются, что перенесенный матч состоится в безопасных и надлежащих условиях», — сказано в сообщении.