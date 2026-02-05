Ричмонд
Хоккейный матч Финляндия — Канада на ОИ перенесли из-за вируса

Матч группового этапа олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными Финляндии и Канады перенесен. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Причиной переноса стала вспышка вирусной инфекции в расположении сборной Финляндии. Изначально встреча должна была пройти 5 февраля, однако за день до матча у четырех хоккеисток финской сборной был диагностирован норовирус. Из-за угрозы дальнейшего распространения заболевания медицинский штаб совместно с организаторами турнира принял решение перенести матч. Новая дата проведения встречи будет известна позднее.

«Решение было принято после консультаций с медицинскими специалистами в связи с выявлением случаев норовируса в составе сборной Финляндии. Оно было принято коллективно и в соответствии с установленными принципами охраны здоровья и безопасности, при этом здоровье и благополучие игроков, персонала команды, официальных лиц и всех участников турнира являлись наивысшим приоритетом. Хотя все заинтересованные стороны признают разочарование по поводу переноса игры, это было ответственное и необходимое решение, отражающее дух Олимпийских игр и целостность соревнований. Все заинтересованные стороны благодарят команды, партнеров и болельщиков за сотрудничество и понимание и надеются, что перенесенный матч состоится в безопасных и надлежащих условиях», — сказано в сообщении.

Женский олимпийский хоккейный турнир стартовал сегодня матчем между сборными Швеции и Германии. Помимо матча с Канадой финские хоккеистки на групповом этапе должны сыграть с США (7 февраля), Чехией (8 февраля) и Швейцарией (10 февраля).

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная Финляндии завоевала бронзовые медали. Чемпионом стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную США (3:2).