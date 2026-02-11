Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF «редким негодяем»

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, почему с Международной федерацией хоккея сложнее всего договориться о допуске.
«Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь. То есть президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Это дичь.
Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», — сказал Дегтярев в прямом эфире «Центрального телеканала».
Напомним, российские и белорусские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года. МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белоруссов до турниров с флагом и гимном на юношеском уровне, однако ИИХФ не прислушалась к данной рекомендации, в отличие от некоторых других видов спорта: волейбол, фехтование, шахматы, объединенный мир борьбы, тяжелая атлетика, керлинг, бейсбол и софтбол, конный спорт, пятиборье, водные лыжи и вейкбординг, хоккей на траве, шахматы, плавание.