Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF «редким негодяем»

«Самая тяжелая федерация. Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция. То есть с точки зрения конфликта интересов это просто дичь. То есть президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Это дичь.



Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», — сказал Дегтярев в прямом эфире «Центрального телеканала».