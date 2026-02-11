Кросби поделился эмоциями от старта хоккейного турнира на ОИ

Кросби — чемпион Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады. В 2025 году сборная Канады с Кросби выиграла Турнир четырех наций. Форвард «Питтсбург Пингвинз» также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.