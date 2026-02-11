Кросби поделился эмоциями от старта хоккейного турнира на ОИ

«Просто хотим начать. У нас были хорошие тренировки и определенное предвкушение, так что пора приступать к делу», — приводит слова Кросби журналистка Молли Уокер в социальных сетях.
38-летний Кросби будет капитаном сборной Канады на Олимпиаде. Ассистентами капитана будут Кейл Макар и Коннор Макдэвид.
Кросби — чемпион Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи, а также чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады. В 2025 году сборная Канады с Кросби выиграла Турнир четырех наций. Форвард «Питтсбург Пингвинз» также является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.
Сборная Канады на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Чехии (12 февраля), Швейцарии (13 февраля) и Франции (15 февраля).
Российских хоккеистов на турнир не допустили — международная федерация (ИИХФ) отстранила их в 2022 году.