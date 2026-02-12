Вашингтон
Панарин: 98% хоккеистов хотели бы играть против нас на Олимпиаде

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин прокомментировал отстранение сборной России от участия в мужском хоккейном олимпийском турнире. Об этом сообщает Hooked On Hockey.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я понимаю ситуацию. Но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим видом спорта всю свою жизнь и мечтают об этом. Для нас это тоже очень печально, но мы ничего не можем с этим поделать. Я надеюсь, люди это поймут. Особенно когда будут говорить с другими ребятами, которые собираются играть на Олимпийских играх. Думаю, примерно 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России. Они ни о чем другом не думают, кроме игры в хоккей», — сказал Панарин.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

34-летний Панарин ни разу в своей карьере не играл на Олимпийских играх. Он не попал в состав сборной России на домашнюю Олимпиаду-2014 в Сочи, а Пхенчхан-2018 и Пекин-2022 пропустил из-за недопуска на олимпийский турнир хоккеистов НХЛ.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.