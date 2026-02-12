Панарин: 98% хоккеистов хотели бы играть против нас на Олимпиаде

«Конечно, я понимаю ситуацию. Но это очень печально для спортсменов, которые занимаются этим видом спорта всю свою жизнь и мечтают об этом. Для нас это тоже очень печально, но мы ничего не можем с этим поделать. Я надеюсь, люди это поймут. Особенно когда будут говорить с другими ребятами, которые собираются играть на Олимпийских играх. Думаю, примерно 98% хоккеистов хотели бы сыграть против России. Они ни о чем другом не думают, кроме игры в хоккей», — сказал Панарин.