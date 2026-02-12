21-летний словак обошел Овечкина по голам на Олимпийских играх

Дублем в составе сборной Словакии отметился нападающий «Монреаля» Юрай Слафковский. Теперь на счету 21-летнего словака девять шайб в восьми матчах на Олимпиадах. По этому показателю он обошел Александра Овечкина, сравнявшись с Яромиром Ягром и Ильей Ковальчуком.
Овечкин участвовал в трех Олимпиадах: в Турине-2006 он забросил пять шайб, в Ванкувере-2010 — две, а в Сочи-2014 — одну. Всего на его счету 17 матчей на олимпийских турнирах.
Слафковский был признан самым ценным игроком Олимпийских игр 2022 года в Пекине, забросив семь шайб в семи матчах. Он помог сборной Словакии завоевать бронзовые медали. На тот момент ему было всего 17 лет.
После успеха на Олимпиаде Слафковский был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте НХЛ 2022 года. За три с половиной года в НХЛ он провел 257 матчей, в которых забросил 63 шайбы. Овечкин на этом отрезке забросил 166 шайб.
Рекорд по шайбам на Олимпиадах принадлежит канадцу Гарри Уотсону, который за пять матчей на ОИ-1924 в Шамони (Франция) забросил 36 шайб. В современную эпоху, с момента допуска игроков НХЛ в 1998 году, лидерство удерживает финн Теему Селянне, забросивший 17 шайб.
Сборная Словакии с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы B. В пятницу, 13 февраля словаки сыграют с итальянцами. Начало матча — в 14:10 по московскому времени.
07:45
Юрай Слафковски
13:18
Томаш Татар
20:00
Джоэль Армиа
22:13
Матуш Сукель
24:15
Эли Толванен
(Арттури Лехконен)
47:20
Далибор Дворски
(Мартин Гернат, Адам Лишка)
49:44
Миро Хейсканен
50:30
Юрай Слафковски
(Шимон Немец, Далибор Дворски)
57:39
Адам Ружичка
(Томаш Татар, Юрай Слафковски)
