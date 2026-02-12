21-летний словак обошел Овечкина по голам на Олимпийских играх

После успеха на Олимпиаде Слафковский был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте НХЛ 2022 года. За три с половиной года в НХЛ он провел 257 матчей, в которых забросил 63 шайбы. Овечкин на этом отрезке забросил 166 шайб.