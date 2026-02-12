Фриго — о первой шайбе в ворота Швеции: Это было прекрасно

Фриго стал автором первой шайбы в матче, отличившись на 5-й минуте.
«У меня не так много воспоминаний о 2006-м, но я думаю, что тогда атмосфера была потрясающей. Сейчас она не менее праздничная. Я вышел на лед перед своей семьей, перед своими друзьями, перед мировой публикой, перед итальянской тиффози. Это невероятно. Было прекрасно. Атмосфера была очень теплой. Зрители поддерживали нас на протяжении всей игры, даже когда мы проигрывали. В целом мы сыграли отлично и оказывали на них сильное давление. Они совсем этого не ожидали, поэтому немного расстроились во время игры», — сказал Фриго в интервью после матча.
В 2006 году на Олимпийских играх в Турине Фриго присутствовал на матче сборной Швеции на хоккейном турнире.
Сборная Италии является единственной национальной командой на ОИ, в составе которой нет игроков из НХЛ.
Напомним, сборная России не принимает участия в мужском хоккейном олимпийском турнире. В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.
Сэм Халлам
Юкка Ялонен
Филип Густавссон
Дамиан Клара
(00:00-46:08)
Давиде Фадани
(46:08-56:51)
Давиде Фадани
(c 57:11)
04:14
Лука Фриго
07:06
Дастин Газли
09:06
Габриэль Ландескуг
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
17:53
Густав Форслинг
(Расмус Далин, Йеспер Братт)
20:37
Мэтт Брэдли
(Дастин Газли, Томас Ларкин)
36:46
Вильям Нюландер
(Расмус Далин, Адриан Кемпе)
42:40
Понтус Хольмберг
55:42
Мика Зибанежад
(Расмус Далин, Рикард Ракелль)
57:11
Виктор Хедман
(Густав Форслинг)
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит