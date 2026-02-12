Фриго — о первой шайбе в ворота Швеции: Это было прекрасно

«У меня не так много воспоминаний о 2006-м, но я думаю, что тогда атмосфера была потрясающей. Сейчас она не менее праздничная. Я вышел на лед перед своей семьей, перед своими друзьями, перед мировой публикой, перед итальянской тиффози. Это невероятно. Было прекрасно. Атмосфера была очень теплой. Зрители поддерживали нас на протяжении всей игры, даже когда мы проигрывали. В целом мы сыграли отлично и оказывали на них сильное давление. Они совсем этого не ожидали, поэтому немного расстроились во время игры», — сказал Фриго в интервью после матча.