Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
П1
3.60
X
4.34
П2
1.86
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Канада
П1
7.75
X
7.05
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
П1
1.55
X
4.80
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
П1
2.37
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
П1
3.50
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
П1
32.00
X
18.00
П2
1.06
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
П1
1.60
X
4.87
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Лада
П1
X
П2

Фриго — о первой шайбе в ворота Швеции: Это было прекрасно

Нападающий сборной Италии Лука Фриго поделился эмоциями от матча 1-го тура группового этапа мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года со Швецией (2:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Фриго стал автором первой шайбы в матче, отличившись на 5-й минуте.

«У меня не так много воспоминаний о 2006-м, но я думаю, что тогда атмосфера была потрясающей. Сейчас она не менее праздничная. Я вышел на лед перед своей семьей, перед своими друзьями, перед мировой публикой, перед итальянской тиффози. Это невероятно. Было прекрасно. Атмосфера была очень теплой. Зрители поддерживали нас на протяжении всей игры, даже когда мы проигрывали. В целом мы сыграли отлично и оказывали на них сильное давление. Они совсем этого не ожидали, поэтому немного расстроились во время игры», — сказал Фриго в интервью после матча.

В 2006 году на Олимпийских играх в Турине Фриго присутствовал на матче сборной Швеции на хоккейном турнире.

Сборная Италии является единственной национальной командой на ОИ, в составе которой нет игроков из НХЛ.

Напомним, сборная России не принимает участия в мужском хоккейном олимпийском турнире. В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.

Швеция
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Италия
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Сэм Халлам
Юкка Ялонен
Вратари
Филип Густавссон
Дамиан Клара
(00:00-46:08)
Давиде Фадани
(46:08-56:51)
Давиде Фадани
(c 57:11)
1-й период
04:14
Лука Фриго
07:06
Дастин Газли
09:06
Габриэль Ландескуг
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
17:53
Густав Форслинг
(Расмус Далин, Йеспер Братт)
2-й период
20:37
Мэтт Брэдли
(Дастин Газли, Томас Ларкин)
36:46
Вильям Нюландер
(Расмус Далин, Адриан Кемпе)
3-й период
42:40
Понтус Хольмберг
55:42
Мика Зибанежад
(Расмус Далин, Рикард Ракелль)
57:11
Виктор Хедман
(Густав Форслинг)
Статистика
Швеция
Италия
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит