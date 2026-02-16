Ричмонд
Мэттьюс — о сборной США на ОИ: С каждым матчем уверенность растет

Нападающий сборной США по хоккею Остон Мэттьюс высказался об игре команды на олимпийском турнире в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне сборная США одержала победу над Германией в матче группового этапа со счетом 5:1 и напрямую вышла в ¼ финала хоккейного олимпийского турнира. Мэттьюс отметился в этой встрече двумя забитыми шайбами.

«Уверенность в нашей команде продолжает расти. Думаю, дело в сыгранности, мы чувствуем себя комфортно друг с другом, играя с новыми ребятами, с которыми, возможно, не привыкли выступать. С каждым матчем мы делаем шаги в правильном направлении», — приводит слова Мэттьюса Reuters.

Сборная США не потерпела ни одного поражения на групповом этапе на Олимпийских играх. Ранее американцы обыграли Латвию (5:1) и Данию (6:3).

Соперник сборной США по четвертьфиналу определится в матче ⅛ финала между Швецией и Латвией.

Кроме США в четвертьфинал прошли сборные Канады и Словакии, как занявшие первые места в своих группах, а также Финляндия (лучшая среди команд, занявших вторые места).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

США
5:1
1:0, 2:0, 2:1
Германия
Хоккей, Мужчины, Группа C
15.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Майк Салливан
Харольд Крайс
Вратари
Коннор Хеллибак
Максимилиан Францреб
1-й период
07:06
Лукас Кельбле
19:51
Зак Веренски
(Остон Мэттьюс)
2-й период
20:50
Джек Айкел
23:03
Кай Висманн
23:25
Остон Мэттьюс
(Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак)
26:02
Зак Веренски
37:35
Брок Фэйбер
(Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак)
3-й период
41:55
Тэйдж Томпсон
(Джейк Сандерсон, Дилан Ларкин)
46:46
Остон Мэттьюс
(Ноа Хэнифин, Джейк Сандерсон)
51:22
Тим Штюцле
(Йон Петерка)
55:34
Мэттью Ткачак
Статистика
США
Германия
Штрафное время
6
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Уэс Маколи
(Канада)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит