Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
11.00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.80
X
5.41
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.90
П2
1.61
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.36
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.30

Нюландер высказался об отсутствии Овечкина и Малкина на Олимпиаде

Нападающий сборной Швеции и «Торонто» Вильям Нюландер заявил, что Александр Овечкин и Евгений Малкин повысили бы уровень Олимпиады.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

«Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне. Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады», — приводит слова Нюландера ТАСС.

За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

40-летний Овечкин участвовал в трех Олимпиадах: в Турине-2006 он забросил пять шайб, в Ванкувере-2010 — две, а в Сочи-2014 — одну. Всего на его счету 17 матчей на олимпийских турнирах. 39-летний Малкин также участвовал в трех хоккейных олимпийских турнирах (2006, 2010 и 2014). На его счету шесть заброшенных шайб.

Хоккеисты из НХЛ пропустили Олимпийские игры в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 из-за недопуска по решению лиги.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.


