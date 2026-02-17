Нюландер высказался об отсутствии Овечкина и Малкина на Олимпиаде

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
«Это игроки, о которых можно сказать, что они уже долгое время выступают на невероятном уровне. Они одни из лучших спортсменов во всем мире, и их присутствие, несомненно, улучшило бы уровень Олимпиады», — приводит слова Нюландера ТАСС.
За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
40-летний Овечкин участвовал в трех Олимпиадах: в Турине-2006 он забросил пять шайб, в Ванкувере-2010 — две, а в Сочи-2014 — одну. Всего на его счету 17 матчей на олимпийских турнирах. 39-летний Малкин также участвовал в трех хоккейных олимпийских турнирах (2006, 2010 и 2014). На его счету шесть заброшенных шайб.
Хоккеисты из НХЛ пропустили Олимпийские игры в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 из-за недопуска по решению лиги.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля.