Борта на хоккейной арене перекрасили для плей-офф Олимпиады

Решение сменить цвет бортов было принято после отзывов команд и федераций. Хоккеисты отмечали, что насыщенный бирюзовый сильно отличается от привычных оттенков на других аренах, что затрудняет отслеживание шайбы во время игры.
Вратарь сборной США Джереми Свэйман, пропустивший курьезный гол в матче с Данией (6:3), признался, что после броска из средней зоны он потерял шайбу из виду, когда она пролетела между трибунами и бортом.
Плей-офф олимпийского хоккейного турнира стартует сегодня, 17 февраля — будут сыграны четыре матча квалификационного раунда, после которого станут известны все четвертьфинальные пары. Четвертьфиналы пройдут 18 февраля, полуфиналы — 20 февраля. Матч за третье место будет сыгран 21 февраля, а финал — 22 февраля.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.