Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.30
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.80
X
5.30
П2
1.47
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.61
X
4.60
П2
1.63
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.36
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.85
П2
5.30
Хоккей. Мужчины
23:10
Швеция
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. Мужчины
не начался
Швейцария
:
Италия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
не начался
Германия
:
Франция
П1
X
П2

Борта на хоккейной арене перекрасили для плей-офф Олимпиады

Перед стартом плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии борта стадиона «Санта Джулия» были перекрашены в более светлый оттенок. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Решение сменить цвет бортов было принято после отзывов команд и федераций. Хоккеисты отмечали, что насыщенный бирюзовый сильно отличается от привычных оттенков на других аренах, что затрудняет отслеживание шайбы во время игры.

Вратарь сборной США Джереми Свэйман, пропустивший курьезный гол в матче с Данией (6:3), признался, что после броска из средней зоны он потерял шайбу из виду, когда она пролетела между трибунами и бортом.

Плей-офф олимпийского хоккейного турнира стартует сегодня, 17 февраля — будут сыграны четыре матча квалификационного раунда, после которого станут известны все четвертьфинальные пары. Четвертьфиналы пройдут 18 февраля, полуфиналы — 20 февраля. Матч за третье место будет сыгран 21 февраля, а финал — 22 февраля.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.