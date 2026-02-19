Тренер сборной Чехии разнес судейство в матче с Канадой

«За такое выступление ребята заслужили бы и первоклассную работу судей. То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем две или три жалобы, где у нас есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. Сегодня произошла похожая ситуация. Я этого не понимаю. У меня такое чувство, будто все боятся Канады, боясь случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести игрокам, не надо на меня злиться.



Я не хочу оправдываться, но видео подтверждают мою правоту. Мы можем легко это опубликовать, у меня нет с этим проблем — в каждом матче два или три решения против нас. Смешанный состав судей из НХЛ и Европы — абсолютно неудачное решение, потому что все судят по-разному. Когда я смотрю НХЛ, а я смотрю по два матча в день, там если кто-то идет в проход, как Нечас, и его задевают клюшкой, то сразу дают буллит или удаление. Там свистят, здесь вдруг нет. Мне ужасно жаль, потому что ребята этого не заслужили.



Мы здесь представляем Чехию и просто хотим, чтобы судейство было честным. Нам происходящее не нравится. Причем я говорю обо всех матчах, я вообще этого не понимаю. Нас удаляют за все подряд, а сопернику прощают то же самое. Была ситуация в игре со Швейцарией: Нечас входил в центр зоны, швейцарец зацепил его клюшкой за шею и опрокинул на спину. Это фол, возможно, даже на пять минут — он же атаковал клюшкой шею и голову! Я этого не понимаю. Мне просто безумно обидно за ребят. К сожалению, мы очень стремились к этой победе. То, о чем мы договаривались в раздевалке, оставить на льду абсолютно все, мы действительно это выполнили. Мы показали отличную игру», — сказал Рулик после матча.