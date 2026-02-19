Тренер сборной Чехии разнес судейство в матче с Канадой

Чехи дважды вели в счете по ходу матча, но не смогли довести матч до победы, пропустив два гола в концовке матча — на 57-й и 62-й минутах.
«За такое выступление ребята заслужили бы и первоклассную работу судей. То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем две или три жалобы, где у нас есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. Сегодня произошла похожая ситуация. Я этого не понимаю. У меня такое чувство, будто все боятся Канады, боясь случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести игрокам, не надо на меня злиться.
Я не хочу оправдываться, но видео подтверждают мою правоту. Мы можем легко это опубликовать, у меня нет с этим проблем — в каждом матче два или три решения против нас. Смешанный состав судей из НХЛ и Европы — абсолютно неудачное решение, потому что все судят по-разному. Когда я смотрю НХЛ, а я смотрю по два матча в день, там если кто-то идет в проход, как Нечас, и его задевают клюшкой, то сразу дают буллит или удаление. Там свистят, здесь вдруг нет. Мне ужасно жаль, потому что ребята этого не заслужили.
Мы здесь представляем Чехию и просто хотим, чтобы судейство было честным. Нам происходящее не нравится. Причем я говорю обо всех матчах, я вообще этого не понимаю. Нас удаляют за все подряд, а сопернику прощают то же самое. Была ситуация в игре со Швейцарией: Нечас входил в центр зоны, швейцарец зацепил его клюшкой за шею и опрокинул на спину. Это фол, возможно, даже на пять минут — он же атаковал клюшкой шею и голову! Я этого не понимаю. Мне просто безумно обидно за ребят. К сожалению, мы очень стремились к этой победе. То, о чем мы договаривались в раздевалке, оставить на льду абсолютно все, мы действительно это выполнили. Мы показали отличную игру», — сказал Рулик после матча.
Стоит отметить, что третья шайба самой сборной Чехии в ворота Канады была забита после явного нарушения численного состава. Арбитры не заметили, что у чехов во время голевой атаки на льду находились шесть полевых игроков, которые так же, вшестером, отпраздновали этот гол. Гол мог стать победным, так как чехи вышли вперед за 7 с небольшим минут до конца третьего периода, но канадцы через 4 минуты сравнял счет, а затем одержали победу в овертайме.
Джон Купер
Радим Рулик
Джордан Биннингтон
Лукаш Достал
03:05
Маклин Селебрини
(Коннор Макдэвид)
08:34
Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
09:58
Ян Рутта
13:49
Маклин Селебрини
14:49
Давид Пастрняк
(Филип Гронек, Роман Червенка)
16:43
Том Уилсон
31:24
Михал Кемпни
32:16
Нэйтан Маккиннон
(Маклин Селебрини, Коннор Макдэвид)
38:48
Радко Гудас
52:18
Ондржей Палат
(Мартин Нечас, Томаш Гертл)
56:33
Ник Сузуки
(Сет Джарвис, Девон Тэйвз)
61:22
Митчелл Марнер
(Маклин Селебрини, Томас Харли)
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит