Кросби пропустил тренировку сборной Канады перед полуфиналом

Напомним, в четвертьфинале против сборной Чехии (4:3 ОТ) 38-летний Кросби не смог доиграть встречу из-за травмы. Хоккеисты национальной команды Чехии провели против Кросби несколько силовых приемов. После столкновения с Радко Гудасом во втором периоде канадец начал хромать и вскоре ушел в подтрибунное помещение.