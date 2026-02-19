Кросби пропустил тренировку сборной Канады перед полуфиналом

Напомним, в четвертьфинале против сборной Чехии (4:3 ОТ) 38-летний Кросби не смог доиграть встречу из-за травмы. Хоккеисты национальной команды Чехии провели против Кросби несколько силовых приемов. После столкновения с Радко Гудасом во втором периоде канадец начал хромать и вскоре ушел в подтрибунное помещение.
На официальном сайте Олимпиады сообщается со ссылкой на Федерацию хоккея Канады, что у Кросби травма «нижней части тела».
На Олимпийских играх 2026 года Сидни Кросби провел три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
В другом полуфинале США и Словакия.
Матчи ½ финала пройдут в пятницу, 20 февраля. Начало игр в 18.40 и в 23.10 по московскому времени.
Финал запланирован на 22 февраля, а матч за 3-е место — на 21-е.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Кросби является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады (2010, 2014), также он три раза выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом».