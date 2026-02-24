Американские хоккеисты отметили золото ОИ-2026 в стриптиз-клубе

Изначально самолет с американскими хоккеистами должен был прибыть в Нью-Йорк, однако из-за мощного снегопада, обрушившегося на северо-восток страны, он был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Майами.
Олимпийские чемпионы проехались по Саут-Бич на двухэтажном автобусе, после чего отправились на вечеринку в E11EVEN Miami — один из самых известных и дорогих ночных клубов в США, известный своими масштабными круглосуточными стриптиз-шоу. Летом 2025 года в этом клубе игроки «Флориды» праздновали завоевание второго Кубка Стэнли. Вечеринка обошлась хоккеистам в 500 тыс. долларов (38,4 млн рублей).
https://vkvideo.ru/video-50270859_456245044.
Напомним, что в решающем матче Олимпиады сборная США обыграла команду Канады (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом. Победную шайбу на 101-й секунде овертайма забросил нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.
Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда они выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.
Во вторник, 25 февраля, возобновится регулярный чемпионат НХЛ, который был приостановлен на три недели из-за Олимпиады.