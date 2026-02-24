Американские хоккеисты отметили золото ОИ-2026 в стриптиз-клубе

Олимпийские чемпионы проехались по Саут-Бич на двухэтажном автобусе, после чего отправились на вечеринку в E11EVEN Miami — один из самых известных и дорогих ночных клубов в США, известный своими масштабными круглосуточными стриптиз-шоу. Летом 2025 года в этом клубе игроки «Флориды» праздновали завоевание второго Кубка Стэнли. Вечеринка обошлась хоккеистам в 500 тыс. долларов (38,4 млн рублей).