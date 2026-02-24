Ричмонд
«Давайте сыграем, мы готовы». Ротенберг бросил вызов сборной США

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил сборную США по хоккею с победой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В финале американская сборная обыграла Канаду (2:1 ОТ) и во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом. Победную шайбу на 101-й секунде овертайма забросил нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

Пресс-служба сборной США сделала в соцсетях несколько публикаций, посвященных триумфу американских хоккеистов, одну из которых прокомментировал Роман Ротенберг.

«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы! С наилучшими пожеланиями от российского хоккея», — написал Ротенберг.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

На Олимпиаде-2026 сборную России заменила команда Франции, которая дошла до ¼ финала, где проиграла Германии (1:5).

Последний раз сборные России и США играли друг с другом в мае 2019 года в четвертьфинале чемпионата мира. Победу со счетом 4:3 одержали российские хоккеисты.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах.