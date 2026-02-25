Ричмонд
Кросби после травмы на Олимпиаде пропустит как минимум месяц

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не сможет играть ближайший месяц из-за травмы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Канадский нападающий получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провел три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Кросби провел 56 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

38-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве капитана «Питтсбурга», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), победителем чемпионата мира (2015), Кубка мира (2016) и турнира «4 наций».