Кросби после травмы на Олимпиаде пропустит как минимум месяц

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Канадский нападающий получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провел три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Кросби провел 56 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.
38-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве капитана «Питтсбурга», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), победителем чемпионата мира (2015), Кубка мира (2016) и турнира «4 наций».