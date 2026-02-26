Капитан сборной США ответил на критику за встречу с Трампом

Американские хоккеисты подверглись критике за согласие встретиться с президентом страны Дональдом Трампом после победы на Олимпиаде-2026.
«Победители Кубка Стэнли посещают Белый дом каждый год. Мне кажется, ты соглашаешься на этот как гордый за родину американец, вне зависимости от твоих политических убеждений. Последний раз сборная США побеждала на Олимпиаде 46 лет назад, так что эта победа может стать для нас шансом сплотиться. Это большая честь — и без разницы, кто занимает пост президента», — сказал Мэттьюс журналистам.
Остону Мэттьюсу 28 лет, всю свою карьеру в НХЛ, дебютировав в 2016 году, он выступает за «Торонто Мэйпл Лифс». 4 января 2026 года форвард забросил 421-ю шайбу, став лучшим снайпером в истории «кленовых листьев». Мэттьюс занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с 775 очками. Лидером по этому показателю является швед Матс Сундин (987). Вместе со сборной США Остон Мэттьюс дважды выиграл чемпионат мира среди юниоров и стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.
Женская сборная США отказалась от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде в Италии.