Капитан сборной США ответил на критику за встречу с Трампом

«Победители Кубка Стэнли посещают Белый дом каждый год. Мне кажется, ты соглашаешься на этот как гордый за родину американец, вне зависимости от твоих политических убеждений. Последний раз сборная США побеждала на Олимпиаде 46 лет назад, так что эта победа может стать для нас шансом сплотиться. Это большая честь — и без разницы, кто занимает пост президента», — сказал Мэттьюс журналистам.