Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.95
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Адмирал
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
27.02
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
27.02
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.32
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
27.02
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
27.02
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
27.02
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
27.02
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
27.02
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
27.02
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
27.02
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.23
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
27.02
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Вегас
6
П1
X
П2

Капитан сборной США ответил на критику за встречу с Трампом

Капитан сборной США Остон Мэттьюс отреагировал на разговоры вокруг визита команды в Белый дом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американские хоккеисты подверглись критике за согласие встретиться с президентом страны Дональдом Трампом после победы на Олимпиаде-2026.

«Победители Кубка Стэнли посещают Белый дом каждый год. Мне кажется, ты соглашаешься на этот как гордый за родину американец, вне зависимости от твоих политических убеждений. Последний раз сборная США побеждала на Олимпиаде 46 лет назад, так что эта победа может стать для нас шансом сплотиться. Это большая честь — и без разницы, кто занимает пост президента», — сказал Мэттьюс журналистам.

Остону Мэттьюсу 28 лет, всю свою карьеру в НХЛ, дебютировав в 2016 году, он выступает за «Торонто Мэйпл Лифс». 4 января 2026 года форвард забросил 421-ю шайбу, став лучшим снайпером в истории «кленовых листьев». Мэттьюс занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с 775 очками. Лидером по этому показателю является швед Матс Сундин (987). Вместе со сборной США Остон Мэттьюс дважды выиграл чемпионат мира среди юниоров и стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Женская сборная США отказалась от встречи с Трампом после победы на Олимпиаде в Италии.