Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили за подделку справки

Накануне Фишер признался в том, что отправился на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации. Сборная тогда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла финнам (1:5). Швейцарские власти оштрафовали его почти на 50 тысяч долларов за подделку документов.