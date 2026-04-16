Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили за подделку справки

Патрик Фишер освобожден от должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельными сертификатом о вакцинации от COVID-19.
Накануне Фишер признался в том, что отправился на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации. Сборная тогда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла финнам (1:5). Швейцарские власти оштрафовали его почти на 50 тысяч долларов за подделку документов.
Патрик Фишер — один из самых успешных швейцарских хоккейных тренеров за всю историю. Он занимал этот пост с 2015 года и вывел команду на три Олимпиады, а также завоевал три серебряные медали на чемпионатах мира.
Через месяц стартует чемпионат мира по хоккею, который будет проведен как раз в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Исполнять обязанности главного тренера швейцарской команды назначен Ян Кадье — бывший помощник Фишера.