Тренера сборной Швейцарии по хоккею уволили за подделку справки

50‑летний швейцарский специалист Патрик Фишер уволен с поста главного тренера сборной Швейцарии по хоккею, сообщает пресс‑служба национальной команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Патрик Фишер освобожден от должности главного тренера сборной Швейцарии по хоккею за поездку на Олимпиаду с поддельными сертификатом о вакцинации от COVID-19.

Накануне Фишер признался в том, что отправился на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с поддельным сертификатом о вакцинации. Сборная тогда дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла финнам (1:5). Швейцарские власти оштрафовали его почти на 50 тысяч долларов за подделку документов.

Патрик Фишер — один из самых успешных швейцарских хоккейных тренеров за всю историю. Он занимал этот пост с 2015 года и вывел команду на три Олимпиады, а также завоевал три серебряные медали на чемпионатах мира.

Через месяц стартует чемпионат мира по хоккею, который будет проведен как раз в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Исполнять обязанности главного тренера швейцарской команды назначен Ян Кадье — бывший помощник Фишера.