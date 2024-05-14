У юного воспитанника «Авангарда» отобрали подаренную клюшку

После прошедшего в Омске матча сборной «Россия 25» с Беларусью, завершившегося со счетом 4:0, юному болельщику подарили клюшку, которую прямо на трибунах у него отобрал более старший ребёнок. Видеоролик с дракой за клюшку попал в сеть, и его увидели в «Авангарде». В омском клубе решили подарить ребёнку новую клюшку.