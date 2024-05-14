У юного воспитанника «Авангарда» отобрали подаренную клюшку
Омский клуб уже подарил ребенку новую клюшку.
Омский клуб уже подарил ребенку новую клюшку.
После прошедшего в Омске матча сборной «Россия 25» с Беларусью, завершившегося со счетом 4:0, юному болельщику подарили клюшку, которую прямо на трибунах у него отобрал более старший ребёнок. Видеоролик с дракой за клюшку попал в сеть, и его увидели в «Авангарде». В омском клубе решили подарить ребёнку новую клюшку.
Ребенок оказался воспитанником «Авангарда» 2013 года рождения, выступающим на позиции вратаря. Мальчику вручили вратарскую клюшку.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции лиги. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в упорном противостоянии уступил будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» в семи матчах.