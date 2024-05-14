Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Дания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Канада
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Польша
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Казахстан
Латвия
Хоккей. НХЛ
15.05
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.05
Эдмонтон
Ванкувер
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

У юного воспитанника «Авангарда» отобрали подаренную клюшку

Омский клуб уже подарил ребенку новую клюшку.

АвангардКХЛ: таблица и календарь

После прошедшего в Омске матча сборной «Россия 25» с Беларусью, завершившегося со счетом 4:0, юному болельщику подарили клюшку, которую прямо на трибунах у него отобрал более старший ребёнок. Видеоролик с дракой за клюшку попал в сеть, и его увидели в «Авангарде». В омском клубе решили подарить ребёнку новую клюшку.

Ребенок оказался воспитанником «Авангарда» 2013 года рождения, выступающим на позиции вратаря. Мальчику вручили вратарскую клюшку.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ омский «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции лиги. В плей-офф омский клуб в первом раунде обыграл тольяттинскую «Ладу» в пяти матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Авангард» в упорном противостоянии уступил будущему финалисту ярославскому «Локомотиву» в семи матчах.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь