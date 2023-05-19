На ЧМ-2023 болельщика заставили снять футболку с надписью «Россия»

Инцидент произошел 18 мая в Тампере на матче группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1).

«Один из венгерских болельщиков пришел на трибуны в футболке с надписью “Россия”. “На белой футболке было написано “Россия”, но на ней не было логотипа команды”, — сказал менеджер по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонен.

Кетонен также отметил, что футболка была с белым низом и поэтому ее было трудно отличить от футболок венгерских болельщиков. После просьбы болельщик согласился снять футболку, после чего продолжил просмотр матча.

По решению организаторов чемпионата мира в Финляндии и Латвии государственные флаги и любая символика России и Беларуси были запрещены на турнире. При этом на матчи ЧМ в Риге разрешено проносить украинский флаг — он объявлен как «равнозначный латвийскому».

Сборная Венгрии по хоккею после шестилетнего перерыва вернулась в топ-дивизион чемпионата мира. В четырех сыгранных матчах венгры добились одной победы над сборной Франции (3:2 ОТ).