ИИХФ представила расписание ЧМ 2024 года без участия России

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. В нем примут участие 16 команд.

В группе «A» сыграют Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. Игры этой группы примет Прага.

В группе «B» представлены Польша, Франция, Латвия, Словакия, Швеция, Казахстан, Германия и США. Матчи группы «B» пройдут в Остраве.