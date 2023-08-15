ИИХФ представила расписание ЧМ 2024 года без участия России
ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2024 года в элитном дивизионе.
Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2024 года в элитном дивизионе.
Турнир пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. В нем примут участие 16 команд.
В группе «A» сыграют Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. Игры этой группы примет Прага.
В группе «B» представлены Польша, Франция, Латвия, Словакия, Швеция, Казахстан, Германия и США. Матчи группы «B» пройдут в Остраве.
На последнем Чемпионате мира, прошедшем в мае 2023 года в Финляндии и Латвии, золотые медали выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.