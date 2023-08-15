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20:06 (мск), источник: Sportmail.ru

ИИХФ представила расписание ЧМ 2024 года без участия России

Международная федерация хоккея опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2024 года в элитном дивизионе.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава. В нем примут участие 16 команд.

В группе «A» сыграют Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. Игры этой группы примет Прага.

В группе «B» представлены Польша, Франция, Латвия, Словакия, Швеция, Казахстан, Германия и США. Матчи группы «B» пройдут в Остраве.

На последнем Чемпионате мира, прошедшем в мае 2023 года в Финляндии и Латвии, золотые медали выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.

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