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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Словакии не будет вызывать игроков КХЛ на чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в чешских городах Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

СловакияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Как сообщается на сайте федерации хоккея страны. сборная Словакии не будет вызывать в национальную команду на предстоящий чемпионат мира хоккеистов, выступающих в КХЛ. Данное решение было принято на заседании исполнительного комитета федерации.

«Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и обладающий необходимыми показателями, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях. В связи с тем, что нынешние игроки сборной Словакии, выступающие в КХЛ, по разным причинам — будь то здоровье, личные, семейные или другие причины — недоступны для нужд национальной команды, эта тема для исполкома и сборной Словакии закрыта», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне в КХЛ выступали девять словацких хоккеистов: Томаш Юрчо («Авангард»), Адам Лишка и Кристиан Ярош («Северсталь»), Михал Чайковски и Патрик Рыбар («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Криштоф («Сочи»), Мислав Росандич («Лада») и Адам Гуска («Торпедо»).

Перед чемпионатом мира 2023 года в Словакии в последний момент решили не приглашать игроков из КХЛ в сборную. Словацкая федерация до этого заявляла, что такие хоккеисты не нарушают никаких законов, но затем Министерство спорта страны пригрозило пересмотреть финансирование организации. Против вызова игроков КХЛ выступил также давний спонсор сборной оператор связи Orange Slovakia.

Сборные России и Белоруссии сейчас отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея.

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