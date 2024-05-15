Гашек — о ЧМ в Чехии: Здесь никто не скучает по сборной России

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что отсутствие сборной России не сильно повлияло на интерес к чемпионату мира по хоккею 2024 года.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — цитирует Гашека Pravda.sk.

Ранее Владимир Ружичка, партнер Гашека по сборной Чехии, победившей на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, выразил несогласие с отстранением сборной России от международных турниров.

Бывший голкипер сборной Чехии регулярно выступает против участия российских игроков на международной арене. В частности, Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.

Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи (все — в составе «Баффало Сейбрз») — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.