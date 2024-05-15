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18:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Гашек — о ЧМ в Чехии: Здесь никто не скучает по сборной России

В чешских городах Праге и Остраве проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что отсутствие сборной России не сильно повлияло на интерес к чемпионату мира по хоккею 2024 года.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать. Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», — цитирует Гашека Pravda.sk.

Ранее Владимир Ружичка, партнер Гашека по сборной Чехии, победившей на Олимпийских играх 1998 года в Нагано, выразил несогласие с отстранением сборной России от международных турниров.

Бывший голкипер сборной Чехии регулярно выступает против участия российских игроков на международной арене. В частности, Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.

Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи (все — в составе «Баффало Сейбрз») — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.

Здесь можно ознакомиться с лучшими моментами матчей чемпионата мира по хоккею 2024 года.

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