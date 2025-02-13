Официально: Кубок мира по хоккею состоится в 2028 году

«Кубок мира будет проходить на площадках НХЛ по правилам НХЛ и обслуживаться судьями НХЛ. Другие детали соревнований будут определены НХЛПА и НХЛ в консультации с третьими сторонами, где это уместно, в ближайшие месяцы.



Турнир 2028 года станет четвертым Кубком мира по хоккею (1996, 2004 и 2016). Ожидается, что игры пройдут в Северной Америке и Европе, и в них примут участие не менее восьми команд. Будет ли разрешено игрокам из России участвовать в Кубке мира 2028 года, еще предстоит определить», — говорится в тексте заявления.