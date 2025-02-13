Официально: Кубок мира по хоккею состоится в 2028 году

«Кубок мира будет проходить на площадках НХЛ по правилам НХЛ и обслуживаться судьями НХЛ. Другие детали соревнований будут определены НХЛПА и НХЛ в консультации с третьими сторонами, где это уместно, в ближайшие месяцы.
Турнир 2028 года станет четвертым Кубком мира по хоккею (1996, 2004 и 2016). Ожидается, что игры пройдут в Северной Америке и Европе, и в них примут участие не менее восьми команд. Будет ли разрешено игрокам из России участвовать в Кубке мира 2028 года, еще предстоит определить», — говорится в тексте заявления.
Отмечается, что турнир будет проводиться отдельно от Международной федерации хоккея (IIHF). Ожидается, что он будет проведен в сентябре за несколько недель до старта регулярного сезона НХЛ.
Последние два Кубка мира выиграла сборная Канады, на первом турнире в 1996 году победу одержала сборная США. Россия дважды добиралась до полуфинала, в том числе и на последнем турнире в 2016 году, где уступила канадцам со счетом 3:5.