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Официально: Кубок мира по хоккею состоится в 2028 году

Пресс-служба НХЛ анонсировала проведения Кубка мира по хоккею в 2028 году.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Кубок мира будет проходить на площадках НХЛ по правилам НХЛ и обслуживаться судьями НХЛ. Другие детали соревнований будут определены НХЛПА и НХЛ в консультации с третьими сторонами, где это уместно, в ближайшие месяцы.

Турнир 2028 года станет четвертым Кубком мира по хоккею (1996, 2004 и 2016). Ожидается, что игры пройдут в Северной Америке и Европе, и в них примут участие не менее восьми команд. Будет ли разрешено игрокам из России участвовать в Кубке мира 2028 года, еще предстоит определить», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что турнир будет проводиться отдельно от Международной федерации хоккея (IIHF). Ожидается, что он будет проведен в сентябре за несколько недель до старта регулярного сезона НХЛ.

Последние два Кубка мира выиграла сборная Канады, на первом турнире в 1996 году победу одержала сборная США. Россия дважды добиралась до полуфинала, в том числе и на последнем турнире в 2016 году, где уступила канадцам со счетом 3:5.

Россия