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Ротенберг поздравил сборную США с победой на ЧМ по хоккею

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своем телеграм-канале поздравил национальную команду США с победой на чемпионате мира по хоккею.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

В решающем матче турнира американцы благодаря шайбе Тэйджа Томпсона обыграли сборную Швейцарии (1:0 ОТ). Последний раз американцы становились чемпионами мира в 1960 году, когда титул разыгрывался в рамках олимпийского турнира. До этого сборная США единственный раз выигрывала чемпионат мира в 1933 году.

«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира впервые за 92 года. Тем интереснее будет игра Россия — США в будущем», — написал Ротенберг.

Сборная США завоевала медали чемпионата мира по хоккею в 21-й раз в истории — на ее счету также девять серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным одобрил предложение российского лидера о проведении хоккейного матча между сборными России и США.

Швейцария
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
25.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12530 зрителей
Главные тренеры
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Вратари
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
1-й период
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
2-й период
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
3-й период
53:45
Янис Мозер
Овертайм
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит