Ротенберг поздравил сборную США с победой на ЧМ по хоккею

В решающем матче турнира американцы благодаря шайбе Тэйджа Томпсона обыграли сборную Швейцарии (1:0 ОТ). Последний раз американцы становились чемпионами мира в 1960 году, когда титул разыгрывался в рамках олимпийского турнира. До этого сборная США единственный раз выигрывала чемпионат мира в 1933 году.