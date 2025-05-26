Ротенберг поздравил сборную США с победой на ЧМ по хоккею

В решающем матче турнира американцы благодаря шайбе Тэйджа Томпсона обыграли сборную Швейцарии (1:0 ОТ). Последний раз американцы становились чемпионами мира в 1960 году, когда титул разыгрывался в рамках олимпийского турнира. До этого сборная США единственный раз выигрывала чемпионат мира в 1933 году.
«Поздравляем сборную США с победой на чемпионате мира впервые за 92 года. Тем интереснее будет игра Россия — США в будущем», — написал Ротенберг.
Сборная США завоевала медали чемпионата мира по хоккею в 21-й раз в истории — на ее счету также девять серебряных и девять бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным одобрил предложение российского лидера о проведении хоккейного матча между сборными России и США.
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
53:45
Янис Мозер
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит