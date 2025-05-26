Сборная США посвятила победу на ЧМ погибшему Джонни Годро

«Мы сделали это не просто так. У нас была цель. Самым важным было то, что в нашей команде был Джонни Годро. Это золото принадлежит ему и наследию, которое он оставил всем хоккеистам США. Это то, за что мы действительно боролись. В каждой игре мы знали, что он с нами, поддерживает наш дух, поэтому это золото — для него», — сказал вратарь сборной США Джереми Свэйман.