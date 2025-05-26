Сборная США посвятила победу на ЧМ погибшему Джонни Годро

В решающем матче турнира американцы благодаря шайбе Тэйджа Томпсона обыграли сборную Швейцарии (1:0 ОТ) и впервые с 1933 года выиграли чемпионат мира по хоккею. После окончания встречи американские хоккеисты получили трофей из рук президента IIHF Люка Тардифа, держа в руках джерси Годро.
«Мы сделали это не просто так. У нас была цель. Самым важным было то, что в нашей команде был Джонни Годро. Это золото принадлежит ему и наследию, которое он оставил всем хоккеистам США. Это то, за что мы действительно боролись. В каждой игре мы знали, что он с нами, поддерживает наш дух, поэтому это золото — для него», — сказал вратарь сборной США Джереми Свэйман.
Джонни Годро погиб со своим младшим братом Мэттью во время велопрогулки 29 августа 2024 года. Их сбил внедорожник, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия произошла в штате Нью-Джерси недалеко от семейного дома Годро за день до свадьбы их сестры Кейт. Джонни Годро был 31 год, а его младшему брату — 29 лет. У хоккеиста остались жена и двое детей.
Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Кроме того, Годро провел 40 матчей за сборную США на чемпионатах мира, в которых набрал 43 (13+30) очков. В 2018 году он завоевал с национальной командой бронзовые медали.
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
53:45
Янис Мозер
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит