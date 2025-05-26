Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
6
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
США
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
27.05
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
28.05
Эдмонтон
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.48
П2
3.24

Сборная США посвятила победу на ЧМ погибшему Джонни Годро

Хоккеисты сборной США посвятили победу на чемпионате мира бывшему игроку национальной команды Джонни Годро, который трагически погиб прошлым летом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В решающем матче турнира американцы благодаря шайбе Тэйджа Томпсона обыграли сборную Швейцарии (1:0 ОТ) и впервые с 1933 года выиграли чемпионат мира по хоккею. После окончания встречи американские хоккеисты получили трофей из рук президента IIHF Люка Тардифа, держа в руках джерси Годро.

«Мы сделали это не просто так. У нас была цель. Самым важным было то, что в нашей команде был Джонни Годро. Это золото принадлежит ему и наследию, которое он оставил всем хоккеистам США. Это то, за что мы действительно боролись. В каждой игре мы знали, что он с нами, поддерживает наш дух, поэтому это золото — для него», — сказал вратарь сборной США Джереми Свэйман.

Джонни Годро погиб со своим младшим братом Мэттью во время велопрогулки 29 августа 2024 года. Их сбил внедорожник, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия произошла в штате Нью-Джерси недалеко от семейного дома Годро за день до свадьбы их сестры Кейт. Джонни Годро был 31 год, а его младшему брату — 29 лет. У хоккеиста остались жена и двое детей.

Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Кроме того, Годро провел 40 матчей за сборную США на чемпионатах мира, в которых набрал 43 (13+30) очков. В 2018 году он завоевал с национальной командой бронзовые медали.

Швейцария
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
25.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12530 зрителей
Главные тренеры
Патрик Фишер
Райан Варсофски
Вратари
Леонардо Дженони
Джереми Суэймен
1-й период
08:32
Зак Веренски
17:44
Свен Андригетто
2-й период
25:38
Конор Гарлэнд
39:03
Тэйдж Томпсон
3-й период
53:45
Янис Мозер
Овертайм
62:02
Тэйдж Томпсон
(Логан Кули, Брэди Шей)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Майк Кэмпбелл
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит