Чемпионат мира по хоккею 17 мая: расписание матчей дня

Чемпионат мира проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая. В соревновании участвуют 16 сборных, разделенных на две группы. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.
Чемпионат мира по хоккею. 17.05.
13:20. Италия — Словакия.
13:20. Великобритания — США.
17:20. Австрия — Венгрия.
17:20. Дания — Швеция.
21:20. Германия — Латвия.
21:20. Норвегия — Словения.
Время начала матчей — московское.