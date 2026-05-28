Беларусь допустили на юниорский ЧМ по хоккею

Сборная Беларуси выступит на юниорском чемпионате мира по хоккею (среди игроков до 18 лет), который пройдет в 2027 году. Сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.

Источник: Федерация хоккея Беларуси

Ранее Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к международным соревнованиям. Решение также распространяется на команды Беларуси.

— Мы воспринимаем решение Международной федерации хоккея как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея. Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира — это прежде всего признание таланта и трудолюбия наших спортсменов, а также дать огромному объему работы, который проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Беларуси по скорейшей реинтеграции наших команд в мировое спортивное сообщество. Юниоры — это будущее белорусского хоккея, и сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные, — приводит слова председателя Федерации хоккея страны Александра Богдановича пресс-служба организации.

На групповом этапе сборная Беларуси встретится со Словакией, Чехией, Канадой и Финляндией. Турнир пройдет в США с 22 апреля по 2 мая.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.