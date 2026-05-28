Беларусь допустили на юниорский ЧМ по хоккею

— Мы воспринимаем решение Международной федерации хоккея как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея. Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира — это прежде всего признание таланта и трудолюбия наших спортсменов, а также дать огромному объему работы, который проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Беларуси по скорейшей реинтеграции наших команд в мировое спортивное сообщество. Юниоры — это будущее белорусского хоккея, и сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные, — приводит слова председателя Федерации хоккея страны Александра Богдановича пресс-служба организации.