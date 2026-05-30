Швейцария разгромила Норвегию и вышла в финал домашнего ЧМ

Сборная Швейцарии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит на домашнем льду.
В полуфинальном матче в Цюрихе швейцарцы разгромили команду Норвегии со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риа, Нико Хишир и Тео Рошетт.
Голкипер Леонардо Дженони отразил все 20 бросков по своим воротам и оформил шатаут.
Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024 и 2025 годах команда завоевывала серебряные медали турнира.
Второй участник финала определится по итогам полуфинального матча между сборными Канады и Финляндии.
Матч за третье место и финал чемпионата мира состоятся в воскресенье.
Ян Кадье
Петтер Торесен
Леонардо Дженони
Хенрик Хаукеланн
00:14
Кен Егер
00:14
Тинус Лук Коблар
00:39
Роман Йоси
05:41
Андреас Мартинсен
13:48
Эйрик Сальстен
17:36
Кристоф Берчи
(Николас Бехлер, Доминик Эгли)
24:23
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф)
29:05
Дамьен Риат
32:51
Кен Егер
(Свен Юнг, Симон Кнак)
33:13
Пиус Сутер
34:17
Тинус Лук Коблар
35:19
Макс Крогдаль
36:24
Дамьен Риат
(Свен Андригетто, Роман Йоси)
43:57
Стиан Сольберг
44:27
Нико Хишир
(Дамьен Риат, Свен Андригетто)
47:03
Аттилио Бьяска
57:34
Тео Роше
(Пиус Сутер, Аттилио Бьяска)
59:14
Пиус Сутер
59:14
Микаэль Брандсег-Нигар
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит