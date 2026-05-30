Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Канада
:
Финляндия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2

Швейцария разгромила Норвегию и вышла в финал домашнего ЧМ

Швейцарцы третий год подряд сыграют в финале чемпионата мира по хоккею.

Источник: Reuters

Сборная Швейцарии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит на домашнем льду.

В полуфинальном матче в Цюрихе швейцарцы разгромили команду Норвегии со счетом 6:0. Заброшенными шайбами отметились Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риа, Нико Хишир и Тео Рошетт.

Голкипер Леонардо Дженони отразил все 20 бросков по своим воротам и оформил шатаут.

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира третий раз подряд. В 2024 и 2025 годах команда завоевывала серебряные медали турнира.

Второй участник финала определится по итогам полуфинального матча между сборными Канады и Финляндии.

Матч за третье место и финал чемпионата мира состоятся в воскресенье.

Швейцария
6:0
1:0, 3:0, 2:0
Норвегия
Хоккей, Чемпионат мира, 1/2 финала
30.05.2026, 16:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Петтер Торесен
Вратари
Леонардо Дженони
Хенрик Хаукеланн
1-й период
00:14
Кен Егер
00:14
Тинус Лук Коблар
00:39
Роман Йоси
05:41
Андреас Мартинсен
13:48
Эйрик Сальстен
17:36
Кристоф Берчи
(Николас Бехлер, Доминик Эгли)
2-й период
24:23
Денис Мальгин
(Келвин Тюркауф)
29:05
Дамьен Риат
32:51
Кен Егер
(Свен Юнг, Симон Кнак)
33:13
Пиус Сутер
34:17
Тинус Лук Коблар
35:19
Макс Крогдаль
36:24
Дамьен Риат
(Свен Андригетто, Роман Йоси)
3-й период
43:57
Стиан Сольберг
44:27
Нико Хишир
(Дамьен Риат, Свен Андригетто)
47:03
Аттилио Бьяска
57:34
Тео Роше
(Пиус Сутер, Аттилио Бьяска)
59:14
Пиус Сутер
59:14
Микаэль Брандсег-Нигар
Статистика
Швейцария
Норвегия
Штрафное время
12
14
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит