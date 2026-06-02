Хоккеист из Швейцарии поделился эмоциями от пятого поражения в финалах ЧМ

31 мая сборная Швейцарии проиграла Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею-2026.
«Мы были так близко к золотой медали, как никогда прежде… и всё же снова лишь “легко и мимолётно, как газ. Так недостижимо высоко”. Именно так ощущается это поражение. Больно. Но все же это был великолепный домашний чемпионат мира. Огромная командная работа и огромная радость быть на льду с этой командой. Это то, что я возьму с собой. От всего сердца благодарю всех болельщиков. Вы были просто невероятны. Атмосфера была просто волшебной. Огромное спасибо за этот великолепный чемпионат мира!» — написал Нидеррайтер в социальных сетях.
Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер стал пятикратным серебряным призером мировых первенств. Он первым в истории проиграл в пяти финалах подряд (в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах).
Ян Кадье
Антти Пеннанен
Леонардо Дженони
Юстус Аннунен
08:50
Аату Рятю
11:50
Келвин Тюркауф
15:24
Дин Кукан
19:54
Урхо Вааканайнен
19:54
Антон Лунделл
29:37
Дамьен Риат
43:57
Кристиан Марти
51:24
Келвин Тюркауф
51:55
Конста Хелениус
70:42
Конста Хелениус
(Антон Лунделл, Микко II Лехтонен)
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит