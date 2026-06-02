03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Хоккеист из Швейцарии поделился эмоциями от пятого поражения в финалах ЧМ

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер высказался о поражении от Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира.

Источник: Reuters

31 мая сборная Швейцарии проиграла Финляндии (0:1 ОТ) в финальном матче чемпионата мира по хоккею-2026.

«Мы были так близко к золотой медали, как никогда прежде… и всё же снова лишь “легко и мимолётно, как газ. Так недостижимо высоко”. Именно так ощущается это поражение. Больно. Но все же это был великолепный домашний чемпионат мира. Огромная командная работа и огромная радость быть на льду с этой командой. Это то, что я возьму с собой. От всего сердца благодарю всех болельщиков. Вы были просто невероятны. Атмосфера была просто волшебной. Огромное спасибо за этот великолепный чемпионат мира!» — написал Нидеррайтер в социальных сетях.

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер стал пятикратным серебряным призером мировых первенств. Он первым в истории проиграл в пяти финалах подряд (в 2013, 2018, 2024, 2025 и 2026 годах).

Швейцария
0:1
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Финляндия
Хоккей, Чемпионат мира, Тур 1
31.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
Swiss Life Arena, 10000 зрителей
Главные тренеры
Ян Кадье
Антти Пеннанен
Вратари
Леонардо Дженони
Юстус Аннунен
1-й период
08:50
Аату Рятю
11:50
Келвин Тюркауф
15:24
Дин Кукан
19:54
Урхо Вааканайнен
19:54
Антон Лунделл
2-й период
29:37
Дамьен Риат
3-й период
43:57
Кристиан Марти
51:24
Келвин Тюркауф
51:55
Конста Хелениус
Овертайм
70:42
Конста Хелениус
(Антон Лунделл, Микко II Лехтонен)
Статистика
Швейцария
Финляндия
Штрафное время
10
8
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Андре Шрадер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит